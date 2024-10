Manifestación por el derecho a la vivienda en Madrid: horario y recorrido

La participación en la manifestación se espera que sea amplia para visibilizar el problema que asola no solo Madrid, si no todo el país. La protesta también servirá para reivindicar el cierre de los más de los más de 17.000 pisos turísticos que actualmente hay en la capital y la recuperación de las más de 180.000 viviendas vacías en la Comunidad de Madrid.

"Hay que poner soluciones en ese aspecto porque no se puede desahuciar a familias con niños pequeños y niños grandes y que tenemos derecho a tener una vivienda digna y no tener a gente que viene por detrás llamando a la puerta , amedrentando y decirnos que salgamos a la calle como sea ", ha añadido.

"Yo en mi caso le estoy dedicando más de un 40% del salario a poder solamente pagar el alquiler, porque luego están, claro, todos los costes de los suministros asociados. Entonces yo he tenido bastantes problemas, los sigo teniendo a día de hoy, hay veces que no llego a fin de mes y tengo que pedir ayuda externa porque si no, no puedo", ha añadido.