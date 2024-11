Ana Belén, la mujer acusada de matar a su novia en La Latina en 2022, no recuerda si le asestó 13 puñaladas: "Estaba muy borracha"

"Me dijó: sí Ana, me lo he follado. Luego, se me nubló la mente y luego ya vi que había sangre. Pensé que se iba a levantar. Que no había pasado nada. Le hice una reanimación", ha detallado. A continuación, lavó el cuchillo y llamó a una de sus amigas. Le comentó que pensaba que había matado a su pareja.A la llegada de los agentes se la Policía Nacional, reconoce los hechos. "He sido yo, he matado a mi pareja", les confesó. Según la acusada, comenzó con la pandemia a tener problemas de salud mental con intentos diarios de suicidio.