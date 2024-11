El marido de la mujer que murió en un zulo de Villalbilla en septiembre, en libertad con medidas cautelares

La Audiencia de Madrid ha dejado en libertad con medias cautelares al marido de la mujer que fue hallada muerta en septiembre en una vivienda de Villalbilla (Madrid), quien estaba en prisión al imputársele inicialmente un presunto delito de homicidio o de inducción al suicidio , tras lo que la investigación apunta a que no hay indicios suficientes para corroborarlo.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la Sección 26 de la Audiencia de Madrid, especializada en violencia sobre la mujer, ha aceptado la petición de la defensa del investigado, César S.G. , de que salga en libertad , aunque con medidas cautelares, al no existir indicios de delito suficientes para mantenerle en prisión provisional.

"Claramente se ha decretado la prisión provisional sin tener mínimamente claro lo que ha pasado, en base a hipótesis no evidenciadas por el momento suficientemente desde el punto de vista probatorio; eludiendo otras posibles (...) que son más beneficiosas al investigado, y en base a la consideración de que quizás, y solo quizás, pueda demostrarse en el futuro que se ha cometido por el investigado un delito de gravedad ", explican los jueces en el auto, al que ha tenido acceso EFE. Y consideran que esto es "totalmente contrario a la naturaleza y esencia de la prisión provisional".

Los magistrados plantean los diferentes hechos que pudieron ocurrir aquel día, desde que el investigado hubiese obligado a tomar pastillas a la víctima con violencia o intimidación, que la hubiese inducido al suicidio o la hubiera ayudado a suicidarse, concluyendo que no se puede probar, sobre todo porque la mujer precisó a los médicos que quería morir y que no avisaba a su marido porque él no lo entendería.