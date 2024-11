Seis años de prisión para el asesino del rito esotérico de Vallecas, en Madrid: se aprecia “alteración psíquica por drogas”

En la resolución, los magistrados exponen frente a la solicitud del fiscal de que se le interne en un psiquiátrico que "no hay motivo" para afirmar tal necesidad. "El episodio ha sido puntual, inducido por tóxicos , y no requiere de una medicación continuada ni de medidas que precisen el internamiento en centro cerrado, a salvo el control médico en prisión", señala la Sala.

La noche del 1 al 2 de abril cosumió metanfetamina y se encontraba en la vivienda. Su expareja había salido y llegó sobre las seis de la mañana al piso. "Yo estaba en la cocina y encontré un libro de rituales detrás de un cuadro y me enfado. Discutí con él como tantas veces y me pidió que no me fuera de casa", detalló.