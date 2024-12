El Ayuntamiento de Madrid, tal y como consta en su Boletín Oficial, ha limitado las autorizaciones al año para músicos callejeros. Concretamente, sólo se facilitarán 250 permisos para esta actividad, con zonas restringidas y calles en las que no se permitirá ningún tipo de actuación como en la Gran Vía.

Respecto a los espacios de actuación y los horarios, se han establecido unas zonas que estarán restringidas. Son aquellas en las que no se permite amplificación sonora ni percusión de ninguna tipo, con un horario de viernes a domingo de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

La zona de El Rastro se dividirá en diferentes tramos en los que los músicos podrán realizar su interpretación siempre en consenso con los comerciantes y vendedores ambulantes. Además, los músicos deberán situarse a 75 metros de distancia entre sí y no superar los límites de los niveles sonoros permitidos.

Por lo tanto, cada intérprete, pertenezca o no a un grupo musical, deberá presentar la correspondiente solicitud. La autorización tendrá por objeto, exclusivamente, la realización de interpretaciones musicales en el espacio público, quedando excluidas cualquier otra forma de expresión artística como el teatro, danza, performance, poesía, mimo, etc. Las autorizaciones serán personales e intransferibles y no podrán ser objeto de cesión o transmisión.