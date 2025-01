Este jueves, 16 de enero, se cumplen seis años del crimen de Miriam Vallejo Pulido, la joven asesinada en Meco en 2019

Las autoridades investigaron a varias personas por el asesinato de la joven de 25 años, pero nunca han podido resolver el caso

La figura de Miriam Vallejo, recordada año tras año: su asesino sigue suelto

Este jueves, 16 de enero, se cumplen seis años del crimen de Miriam Vallejo Pulido, la joven de 25 años que fue asesinada con 89 puñaladas por la espalda cuando paseaba a sus perros en un descampado de Meco, en la Comunidad de Madrid, a unos siete kilómetros de Villanueva de la Torre, en Guadalajara, donde convivía en un chalet alquilado con Celia, una de sus mejores amigas, y Sergio S. M., novio de esta última, que llegó a estar cuatro meses en prisión preventiva por la muerte de Miriam antes de ser puesto en libertad.

El crimen de Meco, como se conoce al asesinato de Miram Vallejo, se produjo por la noche en un camino cerca del centro penitenciario Alcalá Meco. Hasta allí se desplazó 'Mimi' para probar unos collares luminosos que había comprado tanto para sus perros como para los de su amiga Celia. Nunca se imaginó que una persona, o varias (porque no se llegó a determinar si hubo uno o varios responsables), le quitaría la vida.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares archivó la causa por segunda vez en 2023, después de que la Audiencia Provincial ordenara reabrir el caso. La jueza alegó que no había indicios incriminatorios contra los sospechosos, pero dejo abierta una vía para abrir de nuevo diligencias en cuanto se encontraran pruebas sólidas. Repasamos las incógnitas de este caso y quiénes fueron las personas que fueron investigadas por el brutal asesinato de una joven con toda una vida por delante. Porque, como indicó su madre en una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Alovera, municipio con el que 'Mimi' estaba muy ligada, "siempre estará en nuestro recuerdo".

El asesinato de Miriam Vallejo: quiénes fueron investigados y por qué quedaron en libertad

¿Quién fue el autor o los autores del asesinato de 'Mimi' en la noche del 16 de enero de 2019? Lo que se sabe es que 'Mimi' fue asaltada por sorpresa entre las 20:40 y las 20:50 horas y que una persona, un testigo auditivo, aseguró haber escuchado desde lejos a una joven gritar "dejadme, soltadme", lo que indicaría que pudo ser atacada por más de una persona. Además, su teléfono móvil fue localizado en la escena del crimen y se determinó que alguien pudo manipularlo para borrar mensajes. La joven recibió entre 24 y 89 puñaladas y fue hallada todavía con vida por dos viandantes apenas minutos después, sobre las 20:53 horas, aunque acabó falleciendo por las heridas posteriormente.

Los perros de Miriam no se inmutaron al ataque, no fueron encontrados exaltados, por lo que podían conocer al responsable del crimen. También se informó que iban sueltos y que estaban lejos, y que por eso no ladraron ante lo ocurrido. El primer investigado fue Sergio S. M., de 29 años entonces. Este chico mantenía una relación sentimental con Celia y, según los investigadores, se bajaron dos hipótesis sobre su autoría; la primera, la opción más plausible, es que pudo querer intentar algo con 'Mimi' y la mató después de ella negarse; la segunda, la que más peso tuvo para los expertos, es que mató a 'Mimi' porque había descubierto que le había sido infiel a Celia con otra chica.

Sergio convivía con 'Mimi' y Celia en Villanueva de la Torre, a unos 85 kilómetros de Meco, pero la vivienda de sus padres se ubica en Azuqueca de Henares, muy cerca del descampado en el que la joven de 25 años fue localizada tras el ataque. El sospechoso fue detenido en el domicilio de sus progenitores el 13 de agosto de 2019 y pasó cuatro meses en prisón preventiva, hasta que fue puesto en libertad el 20 de diciembre del mismo año ante la falta de pruebas que sostuvo la jueza encargada del caso. En su declaración tras ser arrestado, él dijo que en el momento de los hechos, entre las 20:40 y las 20:50 horas, se encontraba jugando en línea con su PlayStation 3. Afirmó que Miriam, mientras Celia estaba en el gimnasio, le dijo que iba a sacar a los perros a pasear y que su hermano lo escuchó porque en ese momento estaba hablando con él por teléfono. El análisis de la consola despertó muchas dudas. Según 'ABC', el fabricante reveló que la información que aportó el chico era falsa. Además, se pensó que, en los 10 minutos en cuestión, Sergio pudo cometer el crimen y volver a casa.

Las contradicciones que observaron en la coartada no sirvieron de indicio. Como tampoco sirvió una mezcla del perfil genético de la fallecida y Sergio en una etiqueta del chándal Adidas que portaba Miriam en el momento de los hechos. La chica compartía ropa con Celia y hacía la colada también con el sospechoso, según los informes, por lo que se pudo producir por transferencia. No se consideró un elemento probatorio lo suficientemente relevante como para confirmar la participación de Sergio. Asimismo, otras pruebas de ADN tampoco facilitaron ninguna pista. Vicente Sánchez, el abogado de la familia de 'Mimi', afirmó en 'Telecinco' que la versión de Sergio presentaba dudas, no tanto en lo que relataba, sino en sus actos, como la ropa que llevó en el tanatorio y las lesiones que presentó un tiempo en la cara y en las manos. El chico apuntó tiempo después que creía que hubo más de un asaltante y que los autores pudieron equivocarse de víctima ('Mimi' cuando fue asaltada llevaba una bufanda de Celia, por lo que el criminal o criminales pudieron no identificarla).

Cabe destacar que los agentes también pusieron el foco durante un tiempo en la figura de Celia, la mejor amiga de 'Mimi' y novia de Sergio. La joven de 31 años aseguró tras el arresto de su novio que le deseaba "lo peor", que no entendía cómo pudo "fingir siete meses", mirándole a la cara, y decirle que él no había sido "sabiendo todo" lo que le había mentido. "A cada cerdo le llega su San Martín. Reza, reza por no salir de la cárcel y que yo te encuentre hijo de p***”, señaló en unas declaraciones. No obstante, unos meses después de estas palabras, la Guardia Civil halló unos mensajes que Celia intercambió con el hermano de Sergio tras su detención y que llamaron mucho la atención.

Esto escribió la joven: "Al pareceres que tu hermano estaba en mi casa con la tipa esa magreándose en el sofá y Miriam les pilló. Aparte de que también le había visto consumir cocaína. Salió a buscarla y lacogió por la espalda, del cuello. El arma está enterrada allí en una madriguera y la ropa la quemó. Eso es hasta ahora lo que sé". "Todo eso es mentira por lo que nos ha dicho la Guardia Civil ayer, la investigación está bajo secreto, por lo que, salvo que te estén utilizando para involucrar a mi hermano, no tendrías por qué saber nada de eso", contestó el hermano del sospechoso, antes de que Celia volviera a indicarle: "Pues ya verás cuando se resuelva todo. Tengo yo una sudadera de esa chica que se dejó en la casa. Yo te entiendo. Pero la verdad es que tu hermano ha tenido algo que ver". La joven fue citada por las autoridades y dijo que esa información la obtuvo tras consultar a un vidente, según 'El Español'. La Guardia Civil confirmó que la joven solicitó esos servicios. Se descartó entonces su posible implicación.

Pero hubo otros sospechosos. En diciembre de 2020, Alberto Berzosa, un toxicómano ingresado en un centro de rehabilitación del sur de Madrid, comenzó a hablar de forma espontánea de la muerte de Miriam. Era adicto al alcohol, la cocaína y a la heroína, había estado en la cárcel por apuñalar a una persona y empotrar un coche contra la casa de su madre y coincidió con Sergio en el penal de Alcalá Meco cuando el único procesado por el crimen ingresó en prisión preventiva. Estuvo en el centro ingresado 10 días y le dijo a sus compañeros que “no podía dormir por las noches porque había hecho algo que le impedía conciliar el sueño". Los agentes analizaron su posible implicación y determinaron que su relato no tenía ningún peso, por lo que le descartaron como posible autor.

Las autoridades, además de todas estas indagaciones, interrogaron a un centenar de hombres que contactaron por redes sociales con Miriam (la joven, que llevaba bastante tiempo sin novio, mantuvo contactos en su zona con unas 300 personas). Todos ellos ofrecieron pruebas de ADN y los agentes pudieron determinar que no estaban implicados. Seis años después del crimen de Meco, todo sigue siendo un misterio. Pero nadie olvida. Y su familia y sus amigas no pierden la esperanza de poder conocer algún día la verdad de lo que realmente ocurrió.

