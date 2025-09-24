El grupo está siendo investigado por un juzgado de Pozuelo en un caso de tráfico de drogas

El cabecilla habría sido arrestado rumbo al aeropuerto para disfrutar de su luna de miel

La Policía Nacional ha detenido este pasado fin de semana a 12 miembros de grupo neonazi, Suburbios Firm de Madrid, tras la boda del cabecilla en Fuenlabrada en una operación antidroga. El supuesto líder, el Ratilla, estaba a punto de salir de luna de miel.

El grupo Suburbios Firm de Madrid es una escisión del Frente Atlético. La boda de El Ratilla fue este sábado en una iglesia de Fuenlabrada, según informa el diario El Mundo.

En una operación contra el narcotráfico dirigida en un juzgado de Pozuelo y en la que ha intervenido la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid, han sido arrestados 12 miembros del grupo neonazi este lunes.

A la espera de pasar a disposición judicial

Los arrestados pasan este miércoles a disposición judicial en Plaza de Castilla.

El Ratilla fue arrestado cuando se dirigía al aeropuerto para salir del país y disfrutar de su luna de miel junto a su reciente esposa.

El Suburbios Firm de Madrid es un grupo violento y radical que mantiene vínculos con otras organizaciones ultras de España y al que se le relaciona, informa El Confidencial, con actividades de delincuencia ajenas al ámbito del deporte.