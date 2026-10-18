Los acampados siguen en el kilómetro cero donde fueron impulsados a reclamar la vivienda por el Sindicato de Inquilinas

La acampada de Sol por la vivienda llega a 20 noches sin fecha final y con más de 180 denuncias del Ayuntamiento

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Cientos de personas mantienen este domingo la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, que cumple tres semanas desde su inicio y continúa pese a la lluvia, para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda tras el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen, una mujer de 87 años que había vivido siete décadas en el mismo domicilio.

La acampada comenzó la noche del 26 de septiembre, tras una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid en protesta por el desahucio de Maricarmen, ejecutado tres días antes.

La mujer salió escoltada por la Policía de su vivienda en camilla y fue trasladada al hospital Gregorio Marañón, donde falleció el 7 de octubre tras permanecer ingresada durante dos semanas. Su caso se convirtió en un símbolo de las dificultades de acceso a la vivienda y desencadenó movilizaciones en distintas ciudades españolas.

Los acampados no se marchan de sol

Tres semanas después y a pesar de las lluvias y la bajada de temperaturas que se esperan los próximos días, los acampados siguen en el kilómetro cero donde fueron impulsados a reclamar la vivienda por el Sindicato de Inquilinas, que ya no se mantienen dentro desde el pasado 2 de octubre.

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Los acampados reclamaron inicialmente al Gobierno la aprobación de medidas urgentes para frenar los desahucios y facilitar el acceso a una vivienda asequible, entre ellas la renovación de los contratos de alquiler y la suspensión de los desalojos cuando las personas vulnerables carezcan de una alternativa habitacional.

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Las tiendas de campaña en la Puerta del Sol, que se cuentan por centenares, ha derivado un enfrentamiento con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que la considera ilegal y ha reclamado su desalojo a la Delegación del Gobierno, además de recurrir a la vía judicial. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado problemas de seguridad, daños al patrimonio y dificultades para los comerciantes de la zona.

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El Metro reabrió el pasado sábado por la noche

El conflicto se intensificó el pasado viernes, cuando la Comunidad ordenó cerrar la estación de Metro de Sol para realizar trabajos de limpieza ante las presuntas condiciones de insalubridad derivadas de la acampada.

La estación reabrió este sábado por la noche, después de que Metro informara de que las mediciones realizadas confirmaban las condiciones necesarias de seguridad y salud.