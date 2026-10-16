Los manifestantes votaron seguir en Sol pero con una desescalada progresiva que traslade la protesta a los barrios

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Los acampados por la vivienda en la Plaza del Sol, de Madrid han votado este jueves mantener su protesta, tras 20 noches y casi 200 denuncias del Ayuntamiento. La Comunidad y el Consistorio madrileño llevan intentando desde el primer día el desalojo y el ejecutivo de Ayuso ha vuelto a pedirle al delegado de Gobierno que actúe por la suciedad, los excrementos y los orines que se cuelan por la ventilación del metro.

La Comunidad de Madrid reclama la necesidad de hacer una limpieza en profundidad. También existe el Ayuntamiento ha puesto 180 denuncias por consumo de alcohol y por suciedad.

Los acampados, sin embargo, tienen otros planes: este jueves en una asamblea decidieron seguir con la protesta, aunque con la intención clara de llevar el espíritu de la plaza al resto de barrios en una desescalada que todavía no tiene fecha.

Los manifestantes se congregaron pasadas las 20:30 horas en el entorno de emblemática estatua del Oso y el Madroño para exponer sus ideas y señalar los aspectos que consideran mejorables.

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A pesar de que los manifestantes votaron seguir acampados en Sol, son conscientes de que no pueden quedarse indefinidamente en la plaza. Por ello, optaron por la creación de una comisión política que elabore un manifiesto que sirva de hoja de ruta para organizar primero una desescalada gradual y consensuada y, posteriormente, un acto final que convierta esta acampada en un símbolo.

Llevar el espíritu de Sol a los barrios

Durante la asamblea, distintas voces defendieron que esta acampada no podía quedarse en Sol, sino que debía trascender a los distintos barrios, no solo de Madrid, sino también del resto de España. No obstante, distintos portavoces defendieron que, para que esto ocurra, es necesario que las personas se movilicen y organicen políticamente. En este sentido, se hizo un llamamiento a acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre.

En el caso de la acampada de Sol, distintos ponentes invitaron a los manifestantes a movilizarse en comisiones y nodos, el órgano de representación de los distintos acampados. "La organización por nodos es un poco más política, pero la organización por comisiones, que al final del día son las que hacen el trabajo es necesario", señalaron algunos de los acampados a EFE.

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"Necesitamos que la gente que está acampada colabore con estas comisiones y ofrezca apoyo para que también pueda haber turnos y la gente pueda descansar correctamente, que es súper importante para que esto -la acampada- sea sostenible en el tiempo".