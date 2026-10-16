La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, cree la Comunidad y el Ayuntamiento trata de "deslegitimar las protestas"

Isabel Díaz Ayuso cierra la estación de Metro de Sol por la "insalubridad" de la acampada por la vivienda

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La acampada en la Puerta del Sol no gusta al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que desde que comenzó hace 21 días, intenta su desalojo por todos los medios. La Justicia ha dicho que 'no' a Ayuso dos veces, pero el Gobierno autonómico no tira la toalla y apunta ahora a los problemas de seguridad en la zona por las aglomeraciones; a los trastorno para el comercio y el turismo; la falta de higiene y salubridad, pero también señala violencia y vandalismo e incluso, terrorismo. Para los manifestantes se trata de "una campaña de criminalización de la protesta".

Apenas unos días después del comienzo de la protesta por la vivienda en la emblemática plaza, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida acusaba a los manifestantes de estar haciendo "acopio de adoquines que pueden ser utilizados como armas arrojadizas" y colgaba imágenes de estos que usaban los acampados para estabilizar sus tiendas de campaña.

Desde la Comunidad, la presidenta madrileña, defendía a los comerciantes del barrio "porque les están arruinando", ha clamado en la Asamblea de Madrid, que ha ido más lejos acusando a que entre los manifestantes "hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas".

El Consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha mantenido la misma línea, aunque hablaba de "grupos radicales" que están "comprometiendo la seguridad de los comerciantes, vecinos y turistas".

El pulso del Gobierno madrileño contra la acampada de protesta por la vivienda ha arreciado desde que fracasaron las cautelarísimas para disolver el campamento por razones legales.

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A partir de ahí la ofensiva política y judicial del Ayuntamiento y la Comunidad no ha cesado y esta tensión llegó a su punto más alto a raíz de los enfrentamientos que provocaron los ultras el 12 de octubre, cuando llegaron con banderas carlistas y anticonstitucionales, insultando y lanzando botes de champú a los acampados.

Las imágenes de los acampados dándose un baño en la fuente de Carlos III

El consejero de la Presidencia de Madrid, ha vuelto a encender la mecha este viernes al publicar un vídeo en el que aparecen varios jóvenes, de los acampados, dándose un baño en la Fuente con la estatua de Carlos III en Sol. Horas después han cerrado la estación de metro hasta nuevo aviso

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Los acampados hablan de que Ayuso y Almeida "están inventando bulos, que no son ciertos". La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, por su parte acusa a que estos ataques del Gobierno de Madrid forma parte de "una campaña importante de criminalización y deslegitimación de la protesta", porque "pintadas o gente bañándose en una fuente creo que no es lo que se debería entender como degradación máxima".

La justicia ya ha hablado y después de 20 noches consecutivas de protesta, prevalece el derecho de reunión contemplado en la Constitución española, mientras siga siendo pacífica y no se colapsen los servicios esenciales.