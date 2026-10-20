Waymo, la empresa de coches autónomos de Google, recibe la autorización para circular en Madrid en 2027

La firma adoptará un enfoque por fases y centrado en la seguridad que comenzará con la conducción manual.

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La compañía de movilidad Waymo ha anunciado que está sentando las bases para desplegar su servicio de transporte de viajeros en vehículos totalmente autónomos en España, comenzando por la Comunidad de Madrid, con el objetivo de dar la bienvenida a sus primeros usuarios en el año 2027. Waymo, la filial de vehículos autónomos de Alphabet (empresa matriz de Google), nació oficialmente en 2009 bajo el nombre de Google Self-Driving Car Project.

En 2016, el proyecto concluyó su fase de prueba en laboratorio, se convirtió en una empresa independiente dentro de Alphabet y adoptó el nombre comercial de Waymo. Según ha informado la empresa, en los próximos días comenzarán a verse sus vehículos eléctricos Jaguar I-PACE por las calles de la región.

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Por fases y centrado en la seguridad: comenzará con la conducción manual

La firma adoptará un enfoque por fases y centrado en la seguridad que comenzará con la conducción manual, antes de avanzar hacia una validación técnica con especialistas locales capacitados al volante.

Este periodo de validación garantizará que la tecnología Waymo Driver se adapte a los patrones de tráfico y a las condiciones viales de la región. Además, la compañía se está vinculando con socios locales e invirtiendo en las operaciones necesarias para respaldar su servicio.

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El objetivo de la empresa es profundizar en estas alianzas para garantizar que su actividad se alinee con los marcos regulatorios de España y de la región, así como con las necesidades locales. Para ello, la firma está colaborando estrechamente con las autoridades nacionales, autonómicas y locales. La compañía llega a España respaldada por un amplio volumen de experiencia acumulada.

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Waymo superó los 20 millones de viajes pagados acumulados a finales de 2025, una cifra que supone cuadruplicar el volumen total con el que cerró el ejercicio de 2024. En la actualidad, la plataforma ofrece más de 500.000 trayectos pagados a la semana dentro de sus operaciones comerciales.

Asimismo, el sistema de conducción automatizada de la empresa, denominado Waymo Driver, ha recorrido más de 483 millones de kilómetros de forma 100% autónoma en su servicio de transporte privado ('ride-hailing').

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El sistema de la compañía recorre millones de kilómetros en el mundo real cada semana y ha completado decenas de miles de millones de kilómetros en entornos simulados que replican de manera precisa las carreteras y condiciones del mundo real.