Yolanda Benítez 08 JUN 2026 - 16:01h.

La empresa defiende que los robotaxis han realizado 20 millones de viajes sin percances

La empresa de vehículos autónomos ha suspendido temporalmente las operaciones de sus robotaxis en autopistas

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Los robotaxis llegarán a Madrid a finales de año pero en Estados Unidos este vehículo ya es uno más en la carretera. El problema es que estos coches no cumplen siempre con las normas de circulación como, por ejemplo, los límites de velocidad o los semáforos.

Estos vehículos fabricados por Waymo ya invaden zonas de Atlanta, donde estos coches acaban dando vueltas en rotondas infinitas. La empresa defiende que los robotaxis han realizado 20 millones de viajes sin percances, lo que supone 200.000 a la semana.

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Desde meterse en grandes charcos hasta romper un cordón policial

Los robotaxis llevan cámaras que, en teoría, deberían de detectarlo todo. Pero las imágenes que van apareciendo de estos vehículos en Estados Unidos parece decir lo contrario. Algunos se meten en grandes charcos porque no hay ningún conductor que pueda esquivarlos. Aunque eso sí, Waymo ya ha corregido los algoritmos para que detecten el agua.

Otros coches aparecen rompiendo el cordón policial o cortando el paso a un cambión de bomberos. Y algunos se dan a la fuga directamente. Pero con un poco de ingenio humano, estos coches acaban fuera de combate con tan solo tener un cono de seguridad encima del capó del vehículo.

Waymo suspende las operaciones de los robotaxis en autopistas

Estas escenas han provocado que la empresa de vehículos autónomos suspenda temporalmente las operaciones de sus robotaxis en autopistas y sus servicios en Atlanta mientras actualiza su software para mejorar la detección de inundaciones y el comportamiento de los vehículos en zonas de obras.

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La suspensión afecta a los trayectos en autopistas que Waymo ofrecía en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Phoenix y Miami, aunque las operaciones en calles urbanas continúan funcionando con normalidad. Waymo también suspendió preventivamente sus operaciones en Dallas y Houston ante la previsión de fuertes tormentas en Texas.