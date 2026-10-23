Maitena Berrueco 23 OCT 2026 - 11:21h.

Decenas de personas acamparon anoche ante la vivienda convocadas por el Sindicato de la Vivienda

Un instituto de Vitoria contra el desahucio de tres de sus alumnos y su familia, en Vitoria

Compartir







Vitoria-GasteizHoy, viernes 23 de octubre, una familia de Vitoria se queda en la calle. Es la fecha fijada para el último desahucio que, de momento, está previsto ejecutar en la capital alavesa. El matrimonio con seis hijos, todos ellos menores, va a ser desalojado de la vivienda de la Avenida de los Huetos, donde residen desde 2018, sin una alternativa habitacional. No es el único desahucio con menores implicados que se produce en las últimas semanas, pero el caso de esta familia con seis niños ha generado un enorme revuelo en la ciudad: "El PSOE se ha puesto el pin de la vivienda y está dejando a seis niños en la calle en Gasteiz", denuncian.

La hora prevista era las 10.30 horas, pero de momento, casi una hora después la comitiva judicial aún no ha hecho acto de presencia en este edificio del barrio vitoriano de Sansomendi, donde desde primera hora se están viviendo momentos de mucha tensión. Un gran número de personas se ha concentrado para tratar de parar el desahucio y la Ertzaintza ha realizado varias cargas policiales.

Pese a la movilización social que ha generado este lanzamiento, pese a los llamamientos que han hecho tanto el colegio, donde estudian los tres hermanos pequeños, como el instituto, donde cursan estudios los mayores, para que no dejen a estos menores sin una casa, lo cierto es que no ha habido manera de frenarlo.

Acampada desmantelada

En un último intento desde el Sindicato Socialista de Vivienda anoche más de un centenar de personas, en unas 20 tiendas de campaña, acampó ante la vivienda de esta familia para convertirse en una especie de muro social de contención ante la inminente llegada de la comitiva judicial.

PUEDE INTERESARTE Miedo en un edificio del barrio vitoriano de Zabalgana: el nuevo propietario no renueva los alquileres asequibles y los vecinos temen quedarse en la calle

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, desde primera hora del viernes un amplísimo dispositivo policial, conformado por agentes tanto de la Ertzaintza como de la Policía Municipal de Vitoria se ha desplegado entorno al edificio y han llevado a cabo cargas policiales contra los allí congregados, pese a que entre ellos, hay muchos menores, algunos compañeros de clase de los afectados. La acampada ha sido desmantelada y la tensión siguen en contante aumento en el lugar.

Viviendas turísticas, como alternativa

La familia continúa en el interior de la vivienda en la que han residido varios años en régimen de alquiler, sin que se haya producido un solo impago. Sin embargo, el propietario les comunicó que no les renovaría el contrato una vez llegara a su fin. El Moukhtar, su mujer y los seis hijos menores del matrimonio buscaron, según han explicado desde el Sindicato Socialista de Vivienda, otro piso al que mudarse en régimen de alquiler. No lo encontraron y se quedaron, arrancó entonces un proceso de desahucio que marcó este 23 de octubre como fecha para el lanzamiento.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El Ayuntamiento "es conocedor de la situación y la semana pasada se limitó a darles una lista con alojamientos turísticos y propietarios privados o webs como Wallapop o Facebook. ¿Qué clase de alternativa es esa?” denuncian. Para el Sindicato Socialista de Vivienda los responsables máximos de lo que le está ocurriendo a esta familia es del Ayuntamiento del PSE-PNV, "en los últimos casos de desahucio no les han ofrecido una alternativa. Llevan a las familias al límite y se limitan a darles una lista de alojamientos para que llamen y paguen. Esa es la respuesta institucional de un gobierno supuestamente progresista y contra los desahucios", lamentan. Además, apuntan a que "según el nuevo decreto, el Gobierno Vasco también debería de ofrecer una alternativa. Si el desahucio se ejecuta y la familia queda en la calle, es responsabilidad del Gobierno de Vitoria y del Gobierno Vasco”.