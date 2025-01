"El problema, además de burocrático (tenemos que rellenar los formularios con los datos del chip, el fármaco, etc) es que nosotros sabemos que la mayoría de las farmacias ordinarias no tienen los medicamentos que prescribimos. Por tanto, hay dueños que van a tener que esperar hasta una semana para poder tratar a sus mascotas enfermas , eso si no se les han muerto por el camino", advierten con especial preocupación. "Además, el propietario tendrá que pagar la caja entera , con los 30 o 40 comprimidos que entren y, como ya los tiene en casa, se acostumbrará a suministrar de motu propio el antibiótico, creando resistencia en el animal", añaden.

El colectivo también denuncia que no sólo se les restringe su capacidad para suministrar antibióticos, también su tipología. "En este tipo de medicamentos, existen cuatro categorías: A, B, C y D. En medicina veterinaria, los A no están permitidos. Pero lo que nos dice este decreto es que, lo primero que tenemos que hacer es darle al animal los de categoría D, esperar a ver si funcionan o no, notificarlo y, sólo entonces, pasar a los de la C. Y no podemos darles los de tipo B hasta hacerles un cultivo y un antibiograma, que son dos pruebas muy costosas", denuncian los profesionales, preocupados por la salud de las mascotas que tratan a diario y que pueden "no ser tratadas debidamente" en base a estas condiciones.