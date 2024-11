Aunque no siempre nos damos cuenta, porque vivimos rodeados de coches más o menos modernos, hay muchas cosas que han cambiado con respecto a los vehículos de hace algunos años, que todavía podemos encontrar en algunos lugares. Una de esas cosas que antes estaba y ya no es la banda trasera que cuelga de algunos vehículos antiguos , ¿para qué era? ¿Cuál era su función? ¿Por qué ha dejado de ponerse?

Esta electricidad estática podía llegar a ser peligrosa en algunas situaciones, como durante el momento de repostar, cuando se podían llegar a generar chispas, lo que podría provocar un incendio al entrar en contacto con los gases del carburante. Así, esta banda de goma no era una cuestión de moda o de estética que se quedara en el pasado, no estaba ahí porque alguien pensara que hacía que el diseño fuera más atractivo y ahora no esté porque hayan cambiado las tendencias, era una cuestión de seguridad.