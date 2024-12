¿Se debe pisar el embrague en un frenado de emergencia?

Al circular por cualquier carretera siempre existe la posibilidad de encontrarse con situaciones imprevistas ante la cual una gran parte de los conductores no saben cómo reaccionar . Una de estas situaciones que podría darse es el frenado de emergencia , que se puede producir por muchas causas mientras se conduce, por ejemplo, por encontrar un obstáculo en la vía.

Reaccionar de una forma tranquila a una circunstancia como esta es esencial para que no haya ningún riesgo de seguridad, pero hay una duda que tienen la mayoría de conductores, y es si, ante esta situación, se ha de pisar el embrague junto al freno a fondo, o si es preferible evitar hacer esto.

Todo depende de si el vehículo tiene sistema ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) o no, en este caso siempre se recomienda pisar a fondo el freno. En caso de que el coche sea más antiguo y no disponga de este sistema, lo más seguro es ir reduciendo la presión sobre el freno para que no se bloqueen las ruedas.