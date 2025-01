José María Almoguera y María Sánchez demuestran dependencia y falta de autonomía pidiendo ayuda al programa para comunicar a sus compañeros que se besan

Alex Ghita se despidió de la casa con un discurso brillante, destacando sus críticas constructivas hacia algunos concursantes

Hemos visto muchas veces a concursantes necesitando de otros. En el peor de los casos, parasitan de un compañero y viven de las tramas de los demás, sin aportar una historia propia. Otras veces, requieren de un alter ego que escuche lo que necesitan contar o que les complemente de alguna manera. Lo que no había visto antes era que dos concursantes pidieran al programa ayuda para contar a sus compañeros de encierro que se besan algunas veces. Esto es lo que ha pasado con José María Almoguera y María Sánchez.

Lo más fuerte es que cuando Ion Aramendi les pregunta qué tienen entre ellos dicen que se están conociendo. Nada muy diferente a lo que están pasando los demás, unos con otros. Ni siquiera son capaces de decir la verdad al presentador. Piden ayuda para comunicar a sus compañeros que son amigos, lo cual es mucho más ridículo de lo que parecía. Atención que no están haciendo pública su relación porque ya lo es, pero tampoco la están socializando en la reducida comunidad de habitantes de la casa porque no hay tal relación. ¿Hacía falta todo esto para confirmar que se besan?

¿Estamos ante concursantes de primaria? O ni siquiera eso, tal vez sean de infantil. Todos aquellos a los que María (especialmente ella) ha puesto de mentirosos cuando decían que había algo entre ellos, incluso que se habían besado, estarán ofendidos por la burla de sus compañeros. José María y María están en su derecho de contar lo que quieran a sus compañeros, pero han acusado gratuitamente a otros de estar mintiendo. No me haría ninguna gracia que me pongan de mentiroso cuando eran ellos quienes mentían. Con todo, lo han superado con esta solución tan zafia. Como párvulos indefensos han necesitado de la ayuda del programa para contar algo tan pueril, demostrando que no se valen por sí mismos.

Este episodio explica todo lo demás. Por qué estos dos concursantes y algunos otros consiguen estar entre los concursantes más aburridos e insípidos en la historia del programa. Y mira que han sido muchos a los que hemos visto faltos de espíritu, viveza, gracia o sal. Pero es que lo de la parejita, al igual de lo que les pasa a Jeimy Báez o Manuel Cortés, por poner otros dos nombres, es lo más anodino, insulso e insustancial que recuerdo en estos 25 años. Por eso en cuanto se han cruzado con uno un poco espabilado, como Alex Ghita, andamos entusiasmados jaleando a alguien que tampoco parece un lumbreras. Pero tiene algo más de sangre en las venas, además de saber mejor dónde están y lo que han ido a hacer allí.

Espléndida despedida de Alex Ghita

Anoche Alex se despedía de la casa y lo hacía con más brillantez de lo que hemos visto en varios concursantes juntos durante los 25 días que lleva la edición. No lo tenía muy difícil y tenía más ganas que la mayoría de los días ahí dentro. Fueron delicadas sus palabras hacia Maica Benedicto, Óscar Landa, Miguel Frigenti y Javier Mouzo. Ya avisó de que se dirigiría a todo en orden descendente correspondiente al cariño que les tiene. Luego vino Romina Malaspina, con quien también fue amable y le dio el buen consejo de que sea más contundente cuando los presentadores pidan su opinión. Y venían después los palos, pero de manera constructiva en la mayoría de los casos.

Alex Ghita delató a Dani Santos como cómplice del amor vivido “como dos adolescentes” por la parejita. Estaba descubriendo el pastel que estos habían estado preparando y horneando durante estos últimos días en la sala de confesiones. A José María Almoguera le advirtió de que su apellido no sirve para nada. Se refiere más que al apellido a la supuesta casta de la familia Campos que se caracteriza por tener mucho carácter. Todo el que le falta a este concursante. A Sergio Aguilera le aconsejó contención y que no fuera la alfombra roja de Marieta, lo mismo que dijo a Manuel Cortés, de quien predijo que sería el próximo expulsado.

Monumental enfado de Marieta con Alex Ghita e Ion Aramendi

Terminó Alex dirigiéndose a Marieta, a quien comparó con un Tamagochi (mascota virtual en forma de llavero que come, duerme y hace pis) y la acusó de disfrutar de la inmunidad gracias a sus compañeros de trío, por lo cual llegará a la final. A pesar de que Marieta aseguraba que lo escuchado de Alex le entró por un oído y le salió por el otro, acabado el programa mostraba un enfado monumental con su excompañero. Pero no solo con él, también con Ion Aramendi. Resulta que Marieta se proponía voluntaria sin saber que iba a conocer la gran exclusiva de la noche: el martes entrarán dos reinas en la casa para quedarse. Y, para conocer el notición, Ion le hacía la broma de que no podría volver a decir la frase “Suso, te quiero”. Enseguida le aclaró que era tan solo una broma.

A pesar de que el presentador dejase claro que era una broma, Marieta estaba también enfadada porque eso le hace dudar de lo que se esté viendo de ella fuera y siente que se les exige solo discutir. Cree la concursante que la están poniendo un freno a expresar sus sentimientos, lo cual dista a todas luces del sentido que tenía una broma entendida por la mayoría. No es el caso de Marieta, que tuvo unas palabras algo desconsideradas con un profesional que trata con respeto y delicadeza extrema a los concursantes. Más del que algunos se merecen. Volviendo a la despedida de Alex Ghita, ni se acordó de hablarle a Jeimy Báez, por lo que esta tenía casi más motivo que Marieta para estar enfadada.

Bochornoso espectáculo de Elena Rodríguez y Alex Ghita en plató

Elena Rodríguez repitió su actual comportamiento en plató, no dejando hablar a Alex Ghita. Este cayó en su trampa y durante mucho rato estuvieron hablando a la vez, lo cual es horrible porque desde casa no se entiende absolutamente nada. Esto es de primero de comunicación, también una muestra de mala educación. Además, las acusaciones de Elena a Alex se podrían aplicar igualmente a su hija. Ambos parece que hubieran competido por ser quien dijera más barbaridades del otro. Desde mi humilde punto de vista, gana Adara. Conste que me gusta Adara como concursante y colaboradora, pero no puede acusar a Alex de lo que ella misma hace, corregido y aumentado.

Anoche Elena estaba en plató porque imagino que un enfrentamiento entre Adara y Alex demanda un presupuesto mayor. Veremos si no llega a producirse en un ¡De Viernes! Poderoso caballero, don dinero. En todo caso, como Adara no ha sido concursante de este reality pediría que nos evitasen más espectáculos como el de anoche, que aportan poco o nada. Alex tiene sus limitaciones, ha sido un concursante apático y poco aplicado, pero me parece que puede ser interesante verle analizando el resto de la edición. Lo que a muchos, entre quienes me encuentro, no nos interesa nada es su enfrentamiento con Adara. Por separado están mucho mejor.

El misterio de las coronas

Cuando el bueno de Ion decía que las dos mujeres que entrarán en la casa el martes tienen sangre azul pensé que podrían ser dos concursantes de la edición de anónimos pasada, lo cual terminaría de fastidiar a todos aquellos a quienes tanto les molesta que tengan el protagonismo también de esta edición, junto a un imprescindible Miguel Frigenti. Lo de “reinas” me hizo cambiar de opinión y se me ocurre solo un nombre: Miriam Saavedra. En realidad, siempre fue la “princesa Inca”, pero igual ha sido promocionada a reina. Otras opciones no se me ocurren, por lo que necesito que ya sea mañana para saber quiénes son. También me ha falta saber si se quedan hasta el final y si es en calidad de concursantes de pleno derecho. Si así fuera, entran poco antes de que la edición llegue a su paso del ecuador, haciendo caso de los plazos comentados por Marieta en la casa.

Manuel Cortés recoge cable

Lo dijo muy bien Dani Santos: “Está claro que los favoritos son Óscar, Maica y Frigenti. Estos tres lo están petando”. Se guía por las salvaciones y las reacciones del público en plató, y el jueves pasado aplaudían a Miguel Frigenti cuando se metía con Jeimy Báez. Si Manuel Cortés decidía tener una conversación con Maica Benedicto era porque se lo había recomendado Dani Santos. Eso sí, le dijo que ya lo tenía en mente, y es que había visto como todos que Maica era la salvada entre los tres últimos nominados y también había pensado ya que debe contar con mucho más apoyo que él mismo.

Debo decir que antes vio Manuel salvarse a Miguel y, sin embargo, le decía aquello de: “Anda más bonito”. Supuesta faltada del cantante. Y es que ese el nivel, queridos amigos. El mismo que pudimos ver en la charla entre Maica y Manuel por parte del hijo de la Bollo. Maica estaba luego enfadada con ella misma porque no tendría que haber perdonado tan rápido y tan fácil a Manuel. En realidad, lo que estaba buscaba no era árnica, sino una especie de lavado urgente de su imagen pública. Estaba quemando las naves para intentar salvar la próxima expulsión. No sé si saldrá este jueves Manuel, pero me atrevo a decir que lo desean tirios y troyanos. Conseguir tanto consenso podría ser el único premio que consiga Manuel Cortés en este concurso.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así anoche antes de salvarse Óscar Landa y Sergio Aguilera: 43,3 %, 20,3 %, 15,2 %, 9,0 %, 6,7 %, 2,3 %, 1,7 % y 1,5 %. Poco habrá cambiado la cosa porque se reparten poco más de tres puntos de los dos salvados. En la casa esperaban que Javier estuviera entre los salvados por lo ocurrido en ocasiones anteriores. Lo de Sergio se lo esperaban. Óscar parecía más impactado por las bonitas palabras que le dedicó Alex que por su salvación.