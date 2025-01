¿Es legal dormir en el coche en España?

Dormir en el coche , es una de esas situaciones que pueden aparecer por necesidad, pero también por cuestiones económicas o, incluso, por comodidad durante un viaje por carretera. Por eso es importante ser consciente de la normativa que regula esta práctica, quedándonos claro si es legal o no. La respuesta parece sencilla , pero en realidad involucra una combinación de normativas nacionales, regulaciones locales y también de sentido común.

La Dirección General de Tráfico (DGT) no prohíbe dormir en el coche per se. De hecho, no existe una normativa nacional que sancione la acción de pernoctar en el interior de un vehículo. Sin embargo, es crucial cumplir con las normas de estacionamiento y las ordenanzas municipales del lugar donde se aparque. Por ejemplo, estacionar en áreas protegidas, en espacios reservados para otros usos o en lugares donde esté expresamente prohibido podría acarrear multas.