La Dirección General de Tráfico (DGT) ha introducido una innovadora tecnología en los controles de alcoholemia: los alcoholímetros de aproximación . Estos modernos dispositivos detectan la presencia de alcohol en el aire sin necesidad de que el conductor sople, agilizando el proceso y ofreciendo una alternativa eficaz en situaciones donde no se puede realizar la prueba convencional.

Estos dispositivos detectan las partículas de alcohol en el aire cercano a la boca del conductor, sin necesidad de utilizar boquilla ni realizar un esfuerzo respiratorio. Son especialmente útiles en situaciones en las que el conductor presenta dificultades respiratorias, como en el caso de personas con asma , o cuando se ha visto involucrado en un accidente y no puede participar activamente en el test.

No obstante, su nivel de precisión no es tan alto como el de los alcoholímetros tradicionales, por lo que cualquier resultado positivo debe ser confirmado con un equipo de sobremesa para garantizar la exactitud de la medición.

El Guardia Civil Jesús Rodríguez ha explicado que se utilizan en dos situaciones principales . La primera, que también podría ocurrir en un control rutinario, es cuando el conductor implicado no puede soplar debido a problemas médicos , como el asma. En estos casos, la persona no está obligada a realizar la prueba convencional, aunque sí podría ser sometida a otro tipo de examen para verificar el nivel de alcohol en su organismo. Esta medida busca garantizar la seguridad vial sin poner en riesgo la salud del conductor.

Este dispositivo resulta especialmente útil en situaciones donde el conductor implicado en un accidente no puede soplar, permitiendo una verificación inicial inmediata de su nivel de alcohol. Si eres conductor y te encuentras con este tipo de aparato, no te sorprendas: ya forma parte del equipamiento habitual de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, los alcoholímetros tradicionales, que requieren soplar, seguirán utilizándose como método de confirmación.