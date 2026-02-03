Los vehículos con manillas eléctricas retráctiles no podrán ser comercializados en China a partir de 2027

El modelo oculto de las manillas retráctiles ha estado vinculado a numerosos accidentes ante las dificultades para abrir en caso de siniestro

China prohíbe las manillas eléctricas retráctiles en las puertas de los vehículos por cuestiones de seguridad. El diseño de apertura oculto, a raz de la carrocería, que puso de moda Tesla, no podrá ser usado en el gigante asiático por ningún vehículo que circule en el país a causa de su vinculación con numerosos accidentes. ante las dificultades para abrirlos en casos de emergencia. La medida entrará en vigor a partir de 2027.

Las manillas eléctricas, que ya se ven en vehículos de reconocidas marcas, incluidas algunas chinas, requieren que el usuario presione la manilla para liberar el mecanismo de apertura; desde el interior, los conductores presionan un botón para abrir la puerta de nuevo. El problema fundamental es que cuando falla el suministro eléctrico a bordo, las manillas se quedan bloqueadas.

Las autoridades China han impuesto la medida ante el aumento de incidentes en los que los servicios de emergencias no pudieron acceder rápidamente a los pasajeros de los vehículos accidentados a causa del funcionamiento de este mecanismo, según ha publicado la CNN, que cita fuentes del Ministerio de Industria y Tecnología de China.

El Gobierno no señala a ninguna compañía y exige que todos los autos vendidos en China cuenten con un mecanismo de liberación mecánica para las manillas de las puertas, tanto interiores como exteriores, además de establecer requisitos específicos para su funcionamiento.

China acaba con el mecanismo retráctil de las puertas que popularizó Tesla que preocupaba a muchos técnicos

Entre las características de estos mecanismos para abrir y cerrar las puertas de los coches está que las manillas exteriores tengan suficiente espacio para que una mano para accionar su apertura desde cualquier ángulo. Las manillas interiores deben ser "claramente visibles desde la posición del ocupante", según el comunicado oficial de este ministerio.

Las nuevas normas que regulan el mecanismo de apertura de los vehículos entran en vigor el 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha ningún vehículo podrá ser comercializado en China si no cumple con esta normativa respecto a las manillas de las puertas.

China se convertirá así en el primer país del mundo en adoptar medida contra la apertura popularizada por Tesla, pero que durante años ha generado gran preocupación en los técnicos por sus riesgos de seguridad.