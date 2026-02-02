Rocío Martín 02 FEB 2026 - 11:28h.

La mayoría de las personas infectadas por este virus se deben al contacto directo con cerdos enfermos o con sus secreciones contaminadas

El Centro Europeo para la Prevención considera improbable que el virus Nipah llegue a Europa

El virus Nipah ha desatado las alarmas en India y ha puesto en alerta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) al tratarse de un patógeno de alta letalidad para el que no hay vacuna ni tratamiento antiviral específico. Pero, ¿qué sabemos de este virus? ¿Cómo se contagia? ¿Hay riesgo de que llegue a Europa?

¿Qué es el virus Nipah?

El Nipah pertenece al grupo de riesgo de patógenos BSL 4, el más alto que existe y en el que está incluido el ébola, por ejemplo, ya que está considerado como un virus emergente muy peligroso, por la alta mortalidad que presenta y por no contar con tratamiento ni vacuna autorizados.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido al virus Nipah en la lista de enfermedades prioritarias para investigar por su potencial epidémico, junto con el ébola o el zika.

¿Cómo se transmite el virus?

La mayoría de las personas infectadas por este virus se deben al contacto directo con cerdos enfermos o con sus secreciones contaminadas. Se cree que el brote inicial de Malasia fue de trasmisión a través de las gotículas respiratorias o del contacto con esas secreciones de cerdos enfermos.

Sin embargo, en los brotes de Bangladesh e India, la OMS apuesta por que las infecciones se deben al consumo de frutas o derivados contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados.

También se ha reportado su trasmisión de persona a persona, a través de las secreciones y excreciones. En la India, un 75% de los casos se reportaron entre el personal sanitario o las visitas. En Bangladesh, la mitad de los casos también han sido por el contacto de persona a persona en el tratamiento a pacientes infectados.

¿Qué síntomas tiene?

La infección humana puede ser asintomática o causar enfermedad respiratoria aguda (leve o grave) o encefalitis letal. Las personas infectadas presentan inicialmente síntomas gripales (fiebre, cefaleas, mialgias, vómitos y dolor de garganta). Esto puede ir seguido de mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos que indican encefalitis aguda. Algunas personas también pueden sufrir neumonía atípica y problemas respiratorios graves, como disnea aguda. En casos graves aparecen encefalitis y convulsiones.

El período de incubación, es decir, el intervalo de tiempo entre la infección y el inicio de los síntomas, varía entre los 4 y los 14 días. Sin embargo, también se han llegado a registrar períodos de incubación de hasta 45 días.

¿Hay riesgo de que llegue a Europa?

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) afirma que el riesgo actual de infección por virus Nipah en España es "muy bajo", según evaluaciones del Ministerio de Sanidad español y fuentes europeas como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), pero "no es nulo".

"No hay casos importados ni autóctonos reportados en Europa, incluido nuestro país. Sin embargo, el riesgo no es nulo, y debemos estar preparados, tanto para ésta como para otras infecciones emergentes en las que los movimientos humanos derivados de la expansión de la globalización, con sus ventajas e inconvenientes, conllevan potencialmente una más fácil y rápida circulación de determinados agentes patógenos", señalan en un comunicado.

¿Cuál es su tasa de mortalidad?

La tasa de letalidad estimada de este virus es del 40% al 75%, variando según el brote, la capacidad local de vigilancia epidemiológica y la atención clínica. Las personas que sobreviven pueden tener secuelas neurológicas residuales, como convulsiones o cambios de personalidad.

¿Cómo se puede prevenir?

Al no haber tratamientos específicos para combatir al virus Nipah, los que se administran son para disminuir los síntomas. Para prevenir el virus, las personas que acudan a las zonas afectadas deben evitar beber el jugo de palmera datilera, también comer fruta fresca y, si lo hacen, lavarla muy bien, así como no tener contacto con cerdos que puedan presentar síntomas de la enfermedad.

El buen lavado de manos con agua y jabón siempre está presente en las recomendaciones, así como evitar el contacto de fluidos con personas que tengan síntomas y hayan estado con una persona infectada.