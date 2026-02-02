El presunto autor de la muerte intentó escapar en un coche de su hermana

Los vecinos dieron la alerta tras escuchar disparos en la urbanización en que se produjeron los hechos, en Costa del Silencio, en Arona

Un hombre ha sido detenido en el municipio tinerfeño de Arona tras presuntamente matar a su madre a tiros en un apartamento de la localidad situado dentro de una urbanización en Costa del Silencio. Tras perpetrar los hechos, el varón trató de huir en un coche de su hermana, pero las autoridades, tras recibir una alerta ciudadana, lograron dar con el vehículo y proceder a su detención.

Fue una ciudadana la que alertó inicialmente de lo ocurrido, después de que los vecinos de la zona pudiesen escuchar el sonido de varios disparos. Hasta allí se desplazaron inmediatamente las autoridades, que hallaron el cuerpo sin vida de la mujer con signos evidentes de no haber sufrido una muerte natural o accidental.

El detenido, de origen alemán, dejó una nota tras, presuntamente, matar a su madre

Al llegar al apartamento en el que se produjeron los hechos, los agentes encontraron casquillos de bala del proyectil del calibre 22, los cuales fueron tomados como prueba por los especialistas de la Guardia Civil.

Allí, en ese mismo lugar, y como recoge el medio local tinerfeño El Día, los efectivos de la Benemérita encontraron también una nota manuscrita del presunto autor del crimen, en el cual pedía perdón por lo que acababa de hacer.

El varón implicado en estos hechos, de origen alemán, emprendió la huida después de acabar presuntamente con la vida de su progenitora utilizando para ello un vehículo que era propiedad de su hermana. Además, se llevo el supuesto arma homicida.

Tras identificar ese coche que utilizó para escapar como un Fiat Punto de color gris, los agentes le siguieron la pista hasta, finalmente, lograr su detención y proceder a su traslado a los calabozos de la Guardia Civil en Playa de las Américas.

La víctima ha sido identificada como Heitrum Hellwig, también de nacionalidad alemana, y residente en Tenerife, dado que tenía número de identificación extranjera (NIE).