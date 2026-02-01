Celia Molina 01 FEB 2026 - 18:00h.

'LUX', el último y exitoso disco de la cantante catalana, no está nominado en ninguna de las categorías de los Premios Grammy

Justin Bieber cantará en directo en los Premios Grammy 2026, después de cuatro años sin subirse a un escenario

Este domingo 1 de febrero, la Recording Academy celebra la 68º edición de los Premios Grammy en el 'Crypto.com Arena' de Los Ángeles. Entre los grandes favoritos de la noche se encuentra el rapero Kendrick Lamar, con nueve nominaciones, seguido de Lady Gaga y Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno y Bad Bunny, que opta a seis estatuillas. Y esta última presencia de la música latina en los prestigiosos premios estadounidenses, nos ha hecho preguntarnos: ¿Qué pasa con Rosalía? ¿Por qué su último disco, LUX, que ha batido récords mundiales, no está nominado en ninguna categoría?...

La respuesta está en las bases de la Recording Academy, donde se estipulan los requisitos para poder ser elegido como candidato. Para ser nominado a los premios Grammy, la música debe lanzarse dentro del período de elegibilidad establecido; un período que, este año, comprende entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. Así mismo, el disco o álbum debe estar disponible comercialmente a nivel general (streaming/venta física) y ser presentado por miembros de la Academia o de las discográficas.

Fuera del período de elegibilidad de la Academia

Como todos sabemos, después de varias semanas de promoción, el nuevo disco de Rosalía no se lanzó hasta el 7 de noviembre por lo que, a pesar de su gran repercusión internacional, no ha podido optar a la nominación. Fue el pasado 20 de octubre cuando la cantante catalana, vestida de blanco, su nuevo color fetiche, se presentó por sorpresa en la céntrica Plaza de Callao de Madrid para presentar su trabajo. El lanzamiento, tardío con respecto al calendario, también le afectó en los informes de los cantantes más escuchados del año que elabora Spotify, pues en diciembre, a 'LUX' todavía no le había dado tiempo a liderar las listas.

Rosalía aparece por sorpresa en un concierto por Palestina

En cuanto a los Grammy, la Academia ha anunciado in extremis la actuación de Justin Bieber - que cuenta con cuatro nominaciones en esta edición - en lo que será su gran regreso a los escenarios después de cuatro años. Su último directo tuvo lugar en el año 2022, momento en el que fue diagnosticado con síndrome de Ramsay Hunt, un virus que le provocó una parálisis parcial en el rostro. Tras pasar un largo período en el que ha hablado abiertamente de sus problemas de salud mental - él mismo confesó estar "roto" por dentro - Bieber formará parte del elenco de actuaciones de la noche.

Por su parte, el pasado jueves 29 de enero, Rosalía apareció por sorpresa en el concierto Manifest x Palestina de Barcelona, en una breve actuación en la que cantó 'La Perla' y agradeció a la organización la invitación a la velada. El tema, una ranchera que también interpretó en el programa de Jimmy Fallon, se ha convertido en uno de los más escuchados de LUX y recibió la ovación de todos los presentes en el concierto que defendía los derechos de los palestinos.