Sanidad registra siete casos de viruela del mono desde el 8 de agosto, todos de la antigua variante

Concretamente, en el informe de Sanidad, que recoge datos hasta el 19 de agosto, se suman un total de 267 casos , al que se sumaría uno más diagnosticado en Cantabria este lunes, que no está recogido en esta actualización, por lo que el número total serían 268. Además, el informe indica que las comunidades autónomas que han notificado casos en julio y agosto de 2024 han sido Andalucía (3 casos), Castilla y León (1 caso), Extremadura (1 caso), Madrid (1 caso) y Comunidad Valenciana (1 caso), a ellas se sumaría ahora Cantabria con un caso.

No obstante, el informe resalta que, de los siete nuevos casos recogidos en el informe, solo tres han sido diagnosticados este año, ya que los otros cuatro son una actualización de 2023 y solo uno comenzó síntomas este mes.

No consta que ninguno de los 267 casos detectados en 2024 sean de la nueva variante (el clado 1b) que se está expandiendo por África. La mayor parte de los afectados fueron hombres (98%), el 62,2 por ciento con edades entre los 30 y 49 años, con una mediana de 37 años. Solo hubo 12 hospitalizaciones por la infección, todos ellos fueron hombres, con una mediana de edad de 30,5 años.

El mecanismo de transmisión más probable se atribuyó a un contacto estrecho en el contexto de una relación sexual en 200 casos (78,7%), en doce casos fue debido a un contacto estrecho en un contexto no sexual (4,7%) y en 42 casos esta información no estaba disponible (16,5%). Respecto a la orientación sexual de los afectados, excluyendo el caso del menor, 195 casos (77,1%) eran hombres que habían tenido relaciones sexuales con otros hombres, 6 casos (2,4%) eran hombres heterosexuales, 5 casos (2%) eran mujeres heterosexuales y en 47 casos (18,6%) no constaba la información.