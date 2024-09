Jesús Serrano, fisioterapeuta: "Andar descalzo hace a los pies infinitamente más sanos"

Actualmente, nuestros pies suelen estar confinados en zapatos estrechos que no tienen la forma natural del pie, lo que, según Jesús Serrano, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, fisioterapeuta y experto en calzado ' barefoot ', está perjudicando nuestra salud podal .

Serrano explica que " el pie está atrapado en un zapato que no tiene forma de pie, lo que actúa como una especie de escayola con cordones, llevando a la atrofia de los pies".

El fisioterapeuta aconseja que para entrenar los pies de manera efectiva, es esencial caminar descalzo siempre que sea posible, incluso en el gimnasio. "No es lo mismo hacer una sentadilla con zapatillas ajustadas y amortiguadas que con el pie descalzo". Además afirma: "Una sentadilla no se hace independientemente al pie, éste es fundamental y si está encerrado no trabaja como naturalmente ha sido creado".