La denuncia de una médica: "Está en mis manos la vida de personas después de 24 horas despierta"

La petición de una médica para acabar con las guardias de 24 horas se hace viral y llega al Congreso

En la plataforma Charge.org ha recogido más de 131.000 firmas

Uno de cada cuatro médicos en España sufre el síndrome de profesional quemado o burnout

"Los médicos de este país trabajamos de 60 a 90 horas semanales. Tenemos riesgo de cualquier enfermedad y la tasa de suicidio mayor entre la población general. ¿De verdad hay que explicar por qué la vida de una persona no puede estar mis manos después de 24 horas despierta?", recrimina Tamara Contreras, médica intensivista y creadora de la campaña 'Stop guardias 24 horas' en Change.org, donde acumula más de 131.000 firmas.

La especialista ha intervenido durante la Jornada por una Estrategia Nacional del Sueño, celebrada en el Congreso de los Diputados y organizada por la Alianza por el Sueño el pasado lunes para hacer saber a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la situación en la que se encuentran. "Ruego que nos escuchen"

El video en el que la especialista cuenta en el Congreso la situación de los médicos españoles se ha hecho viral y ya cuenta con más de 4 millones de visualizaciones en su perfil de la red social de Instagram. Donde ha vuelto a pedirle A García ayuda. "Ha mostrado una vez más su compromiso de acabar con este modelo perjudicar, pero necesitamos ver la luz ya".

"Nosotros no estamos cansados, nosotros no necesitamos dormir. Nosotros somos superhéroes", dice con irónicamente, en referencia a la concepción social que se tiene sobre ellos. "Cuando tú estas que no puedes más, llega un paciente que se está muriendo. ¿A qué conste trabajamos?".

Así, ha criticado que el saliente de guardia es un día en que, como persona, "no se sirve para nada, pero es el día de descanso". Por ello, muchos médicos necesitan tomar benzodiacepinas. "Yo soy de las tomadoras. Me muero y no me puedo dormir. Y entonces después me tomo un café para ir al cumpleaños de la amiga de mis hijas", ha finalizado. Al respecto, Mónica García ha insistido en señalar que estas guardias son "un anacronismo". "Estamos trabajando para reducir esas jornadas que son absolutamente insalubres", ha asegurado.

Y referente a la reforma que se quiere hacer de reducir la jornada de 40 horas, Contreras ha apuntado: "Me truena la cabeza cuando escucho la palabra de jornada. ¿Mientras nosotros seguimos con las 80 no?". A lo que recrimina que las horas de guardia no se cuente como horario ordinario.

España lleva "50 años con el mismo modelo", por lo que "la solución no vendrá del cielo" si no se buscan "modelos alternativos hasta llegar ahí". Si bien el objetivo son los turnos de 12 horas como máximo, para ello "hace falta más plantilla" y, por tanto, más inversión. "Cualquier reforma va a necesitar inversión", ha incidido.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.