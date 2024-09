Carteles llenan las calles de estos pueblos y de Ponferrada pidiendo ayuda, con mensajes como: "Mañana a tu hija le van a a diagnosticar cáncer y no tendrá oncólogo". Están desesperados. De los cuatro que debería haber, no hay ninguno : dos plazas están vacantes y los otros dos de baja.

Otro de los problemas que sufren es la falta de información acerca del estado de salud del familiar: "No nos dicen qué pasos hay que seguir, qué podemos esperar de la enfermedad, ni qué pronóstico hay. Nos dicen que 'está estable' y que ya se verá en la siguiente consulta. Eso no son formas de llevar un cáncer de páncreas cuya tasa de supervivencia es bajísima", lamenta.

No quiero llegar a casa, que mi padre esté cada vez más delgado y escucharle 'me van a dejar morir como a un perro en el hospital del Bierzo'

"No quiero llegar a casa, que mi padre esté cada vez más delgado y escucharle ' me van a dejar morir como a un perro en el hospital del Bierzo' . Y tener que mentirle, quitarle importancia a la falta de organización de nuestro hospital. Mentirle sabiendo que una asistencia irregular va a suponer un empeoramiento", manifiesta en una carta pública con la que pretende hacer eco de la situación.

Elisa Márquez también está viviendo el "desastre en oncología" con su padre, y afirma que esta situación viene desde "mayo, no es algo de verano". "Mi padre ha tenido que recibir dos ciclos de quimioterapia para los que ha estado hasta cuatro horas esperando a que llegara un oncólogo. Hemos tenido suerte, porque hay pacientes que cuando han llegado al centro médico le han comunicado que no había especialista y no han podido recibir el tratamiento", reivindica. "Este es el día a día en este hospital. No estamos para esperar, un cáncer no es un catarro".