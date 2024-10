Los psicólogos de cuidados paliativos, un sostén para vivir muriendo: "Son nuestro oxígeno en la cuenta atrás"

García insiste en que el dolor se puede evitar, pero explica que al final de la vida hay un sufrimiento existencial que no se puede esquivar: “ Vivir muriendo es muy desafiante porque la mente no contempla nuestra propia finitud. No hay grandes respuestas durante este proceso, pero sí muchas preguntas y hay que dejar espacio para el grito ".

“Quizá tengo más dolor mental que físico”, dice Concepción Palacios mientras recibe calmantes. “Si me encuentro peor, me aumentan la dosis”, aclara. Tiene 88 años y hace siete que empezó a lidiar con el cáncer. “Me operaron y tiempo después volví a recaer”, cuenta. Cuando le comunicaron su diagnóstico se vino abajo, pero ahora intenta “vivir día a día”, acompañada del equipo de psicólogos: “Me desahogo con ellos y me siento mejor”. Valora de forma muy positiva poder contar con este recurso.