Diez años y miles de euros hasta descubrir el síndrome que padece su hijo: “Era como un muñeco de trapo”

Cuando María Paramio dio a luz a su primer hijo, Lucas , su vida cambió de inmediato. En apenas tres días, los médicos le detectaron una cardiopatía: había nacido con la arteria aorta más estrecha de lo normal y Lucas fue sometido a una cirugía urgente. Aunque fue un éxito, la tranquilidad no duró mucho. María y el padre de Lucas comenzaron a notar que algo no andaba bien en su hijo .

Lucas, apenas tenía un año y medio y su desarrollo a nivel motor y cognitivo no era como los demás. Hacía las cosas más lentamente de lo normal, no repetía fonemas, no gateaba o no se mantenía sentado. “Era como un muñeco de trapo”, recuerda María durante una entrevista con la web de Informativos Telecinco.