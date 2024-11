La explicación científica a por qué las mujeres no pierden el equilibrio al estar embarazadas

De hecho, Pablo Palazón llama la atención sobre el hecho de que cualquiera que haya visto a una embarazada reconocerá que su postura no es la de una mujer que no lo está, sino que "es muy particular", curvando la columna, sobre todo a la altura de las lumbares, y que ésta le permite mantener este equilibrio, y que no se caiga hacia adelante. "Evolutivamente no tiene sentido que las embarazadas se cayeran hacia adelante. Esta postura les permite mantener el equilibrio, y que se puede dar según los investigadores, gracias a varias evoluciones evolutivas", señala.