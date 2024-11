El yoga como método para desbloquear un trauma: "Vivimos a un ritmo que nos lleva a ignorar las señales que nos envía el cuerpo"

“Cuando Cristina llega al estudio siempre comienzo por preguntarle cómo se siente y cómo ha dormido esa noche, buscando entender su estado ese día y animándola a conectarse consigo misma . Me relata que el trabajo la estresa, que duerme mal, y que viene de una sesión de Crossfit. Observo su lenguaje corporal, erguida, con movimientos rápidos, entrecortados y en alerta, pero con una mirada que revela un agotamiento que parece no querer expresar. Cristina, una joven inteligente y dulce, se enfrenta a un trabajo exigente y viene de una relación abusiva. Empezamos a “sacudir” para liberar la energía acumulada…”. Quién explica este relato es María Macaya, experta en yoga sensible al trauma, con más de 20 años de experiencia, y creadora de Rādika , una fundación que desde 2016 se dedica a concienciar y entender la salud mental y el trauma .

No es casual que el trauma se relacione con el yoga, ya que esta práctica milenaria es una herramienta clave para tratar problemas de salud mental y corporal. Hay varios estudios, como el realizado por el Center for Trauma and Embodiment at JRI de Estados Unidos, que demuestra que personas con estrés postraumático han podido reducir síntomas gracias a esta práctica. También lo asegura María Macaya en su último libro Yoga Sensible al Trauma (Plataforma Editorial) y en una entrevista que concede a la web de Informativos Telecinco.