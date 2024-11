El tratamiento que ha marcado un antes y un después en la vida de muchos diabéticos: "Mi hija volvió a nacer"

Durante años, el padre, Juan Francisco Perán, y la madre de la pequeña "no sabían lo que era dormir" . El organismo de su hija se había familiarizado con la hipoglucemia y no manifestaba los signos. "Continuamente teníamos que estar levantándonos hasta por la noche y hacerle controles glucémicos ". Hasta que la tecnología les dio un respiro.

Aunque las Comunidades Autónomas financian estos sistemas, "no hay un criterio de uso unificado y no está llegando a muchos de los pacientes, ya que no forman parte de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS)", explica.