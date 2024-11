El problema detrás de que siempre estemos cansados: "Una buena parte de los españoles está haciendo algo mal"

“La mejor medicina es enseñarle a la gente cómo no necesitarla”, decía Hipócrates. El problema es que cuanto más cansados estamos , cuando más al límite, más estrés tenemos , más acudimos a esos medicamentos (píldoras) que tragamos y con la que se pasa todo. Pero no pasa… Vivir en una sociedad donde todo va deprisa y hay que subirse al carro, cansa. Por eso nuestra energía merma, lo hace porque existen ladrones con los que lidiamos a cada momento: el estrés, un mal descanso, una vida sedentaria, alimentos ultraprocesados , pensamientos rumiantes, negatividad, exceso de actividades en la agenda, hábitos tóxico o el aislamientos social.

En este sentido, para él no existe la magia, sino que podemos cargar nuestras pilas con determinados hábitos. “Lo primero sería analizar qué tipo de cansancio tenemos, hay hasta 10 tipos que analizo en el libro, y en función de eso elegir la forma de descanso que necesitamos. Lo siguiente que podemos hacer es suprimir de la cena los alimentos que pueden interferir en nuestro descanso y priorizar durante el día los alimentos que estimulan la producción de serotonina y dopamina, porque nos ayudarán a sentirnos más motivados y con más energía. Y por último, caminar a paso ligero al menos 30 minutos cada día”, señala Héctor en una entrevista para la web de Informativos Telecinco.

Tal y como explica Héctor muchas personas no saben detectar qué tipo de cansancio tienes, hay una teoría que dice que existen 10 tipos. Uno de los más fáciles de detectar es el cansancio físico. Cuando hemos hecho ejercicio y sentimos el cuerpo muy cansado, una ducha y dormir las horas suficientes pueden ser lo mejor para recobrar la energía. Por su parte, el cansancio fisiológico va más allá del físico, ya que nuestros órganos también están cansados. Un sueño reparador puede ser lo más eficaz en estos casos.

Muchos estarán de acuerdo que uno de los cansancios más habituales y que nos resultan más familiares es el mental. Puede aparecer después de un periodo de exámenes, de una entrevista de trabajo, de una reunión, por ejemplo. Para contrarrestarlo, Héctor Castiñeira, recomienda realizar alguna actividad que nos aporte: pintar, hacer yoga, salir a correr, nadar, etc.

“Hoy en día entre los jóvenes el cansancio más común es el espiritual, provocado a menudo por tensiones emocionales mantenidas y muchas de ellas fruto de la problemática que vivimos con el acceso a la vivienda, la inestabilidad laboral…”, explica este enfermero considerado el perfil más influyente en gestión sanitaria por la IMF Business School. El social también está muy extendido, ¿cuántas veces te has sentido abrumado por la cantidad de compromisos sociales a los que no puedes o saber decir que no? La llamada “soledad positiva” y marcar límites pueden ser dos estrategias muy útiles para poder frenar este tipo de cansancio tan tedioso.