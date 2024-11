El 'clean look' y la hidratación capilar con gorro térmico: los trends de TikTok que podrían dañar tu pelo

En cuanto al calor de herramientas como la plancha , la doctora añade que usarlo a altas temperaturas sobre las gomas, no es recomendable, aunque pueda parecer una solución rápida, ya que el calor intenso puede dañar la estructura del cabello , especialmente si se usa repetidamente, dejándolo más frágil y deshidratado . Además, el contacto directo con calor en una goma de plástico o caucho puede llegar a liberar vapores tóxicos , siendo esto perjudicial para la salud capilar y general.

En general, el simple hecho de utilizar gomitas del pelo puede ser perjudicial para el cabello si no se utilizan de la forma correcta, ya que, si se aplican muy ajustadas o se dejan por un largo tiempo, se puede generar un tipo de daño conocido como tracción capilar o nudos en la fibra capilar , lo que puede derivar en quiebra o caída del cabello .

En resumen, esta técnica ayuda a hidratar el pelo, siempre y cuando no se abuse del calor. Si es suave, puede ayudar a abrir las cutículas del cabello, permitiendo que los ingredientes activos de la mascarilla penetren de manera más profunda, lo que resulta en un cabello más suave y saludable.

Si hay una tendencia capilar viral por excelencia, es, sin lugar a dudas, el clean look, pero, lo cierto es que el uso de peinados muy tirantes puede causar lo que se conoce como alopecia por tracción , causada por la constante tensión en el cuero cabelludo y el pelo. Con el tiempo, el folículo piloso puede debilitarse, lo que lleva a la posible pérdida de cabello y quiebre . Por ello es importante evitar el uso frecuente de peinados demasiado ajustados.

Además, "el uso prolongado de productos fijadores, como geles y lacas, puede acumular residuos en el pelo y el cuero cabelludo . Si no se retiran adecuadamente, pueden obstruir los poros y debilitar la fibra capilar. Es más, algunos fijadores contienen alcoholes que pueden resecar el cabello, lo que puede llevar a la fragilidad y caída" , señala Orozco.

También hay quien ha comenzado a utilizar el agua micelar, cuyo uso es a nivel facial, para limpiar el cuero cabelludo, como un sustituto al champú en seco. Tal y como determina la especialista capilar, no es ideal utilizar este producto como sustituto del champú, ya que no está formulada para eliminar la grasa o los residuos de productos de peinado y, en la raíz, donde la acumulación de sebo es mayor, podría no ser suficiente para limpiar a fondo.