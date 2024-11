Ronquina, bótox capilar o no lavarse el pelo: un experto alerta de los riesgos de las modas capilares virales

Sin embargo, en ocasiones, seguir consejos de belleza en redes sociales, puede generar problemas en la salud, ya que no siempre se difunden por profesionales preparados. El doctor Ignacio Sevilla, director médico de dicha clínica, indica que "la proliferación de tendencias y modas en redes sociales puede ser nociva para la salud capilar, sobre todo para los más jóvenes, ya que no siempre utilizan las fuentes correspondientes para informarse o no suelen acudir a centros especializados".