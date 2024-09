Una mujer utiliza un tinte de pelo con aminas aromáticas y pierde visión: las conclusiones de su caso médico

Una mujer de 61 años sin antecedentes médicos presentó visión borrosa bilateral pocos días después de teñirse el pelo con un tinte de cabello comercial que contenía aminas aromáticas llamadas parafenilendiamina y no había estado expuesta a corticosteroides, según se ha publicado investigadores franceses en un artículo reciente en la revista 'Jama'.

La angiografía con fluoresceína no mostró fugas ni vasculitis y los DRS no se tiñeron durante la secuencia angiográfica. La angiografía con verde de indocianina no reveló vasos coroideos anormalmente dilatados ni difusión coroidea.