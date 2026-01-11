Javier Calvo y Javier Ambrossi mantienen dos casas en común tras romper su relación amorosa en noviembre de 2025

Los Javis reaparecen juntos después de su ruptura sentimental

Han pasado ya dos meses desde que Javier Calvo y Javier Ambrossi sorprendiesen a sus seguidores y confirmasen un rumor que venía fraguándose desde hacía meses.

En noviembre de 2025, los Javis confirmaban públicamente su separación sentimental tras más de una década de relación. La noticia sorprendía al mundo cultural y a sus seguidores. El final de esta pareja, una de las más influyentes en el panorama artístico español, causaba incertidumbre entre los fieles amantes de su contenido. Sin embargo, tanto Javier Calvo, como Javier Ambrossi dejaban claro que, aunque su relación amorosa se hubiese roto, sus proyectos profesionales seguían intactos.

Las casas de Los Javis

Dos meses después de esta confirmación, Javier Calvo y Javier Ambrossi han retomado sus vidas privadas de una forma madura en la que continúan manteniendo sus círculos en común y gestionan esta nueva etapa de sus vidas. Desde el anuncio, la pregunta más repetida ha sido cómo se están reorganizando a nivel personal. Uno de los asuntos más delicados es el de la casa que se construyeron y que compartieron con todos sus seguidores.

Durante años, Javier Calvo y Javier Ambrossi estuvieron viviendo en un piso en el centro de Madrid. Vivienda que era conocida por las grandes fiestas que organizaban y por ser el epicentro de las reuniones en las gestionaban sus proyectos artísticos.

Sin embargo, la pareja se mudó a las afueras de Madrid a una casa que diseñaron a medida y que cuenta con un gran jardín, piscina, una biblioteca gigante, discoteca y hasta una sala de cine.

La separación ha dejado estas dos casas 'en el aire'. No obstante, ninguno de los dos parece tener prisa por cerrar esta etapa de forma abrupta. Ambos mantienen propiedades vinculadas a su vida en común, y la decisión sobre qué hacer con ellas se está tomando con calma, priorizando la estabilidad emocional frente a las prisas habituales en este tipo de rupturas.

En este tiempo, Calvo y Ambrossi han optado por espacios separados, aunque todavía ligados a lugares que les resultan familiares. No se trata de una ruptura marcada por el conflicto, sino por la reorganización. Fuentes cercanas aseguran que el reparto de bienes se está realizando desde el diálogo y la buena sintonía, algo que refuerza la imagen de cordialidad que ambos han querido transmitir desde el primer momento.

Encuentros privados tras su ruptura

Más allá del plano doméstico, los reencuentros han sido inevitables e, incluso, buscados. Los Javis comparten no solo una historia personal, sino también una intensa trayectoria profesional y un grupo fuerte de amigos en común. Productoras, guiones, proyectos audiovisuales y compromisos públicos hacen que sus caminos se crucen con frecuencia.

En estas semanas se les ha visto coincidir en reuniones de trabajo, eventos culturales e incluso celebraciones navideñas privadas de amigos comunes en las que han disfrutado de rostros como el de Úrsula Corberó.

Lejos de resultar incómodos, estos encuentros han sido descritos como naturales y tranquilos. No hay gestos de tensión ni intentos de evitarse. Al contrario, ambos mantienen una relación cercana, basada en el cariño y el respeto mutuo.

Los proyectos y el futuro de Los Javis

En el ámbito profesional, el mensaje ha sido claro: la separación no implica una ruptura laboral. Calvo y Ambrossi han dejado claro que su sociedad creativa sigue intacta.

Continúan desarrollando proyectos conjuntos y defendiendo una visión artística común que les ha llevado a convertirse en referentes de la ficción y el teatro contemporáneo en España. Su productora sigue en funcionamiento y con planes a medio y largo plazo, lo que confirma que ambos confían en su capacidad para separar lo personal de lo profesional.

En el foco de este 2026 se encuentra es su nueva película, 'La bola negra', un proyecto que se perfila como uno de los estrenos más esperados del año. Escrita, dirigida y producida por Los Javis, la cinta está inspirada en una obra inacabada del poeta Federico García Lorca y entrelaza las vidas de varios personajes a lo largo de diferentes épocas, abordando temas de deseo, identidad y memoria desde una perspectiva actual.

Uno de los platos fuertes del largometraje es el casting. La película cuenta con la participación de figuras como Glenn Close, Penélope Cruz, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas y el debut en pantalla del músico Guitarricadelafuente, lo que añade todavía más interés a la propuesta cinematográfica.

El rodaje, que ha tenido lugar en diversas localizaciones de España como Burgos, Cantabria y Granada, demuestra la ambición del proyecto y el compromiso de Los Javis con una narrativa visual cuidada y con raíces en la cultura española.

Los Javis llegan a 2026 con la promesa de ampliar aún más su impacto tras posicionarse como figuras del éxito en el sector audiovisual gracias a 'Paquita Salas', 'La Llamada', 'Veneno' o 'La Mesías'. Su manera de producir, combinar la sensibilidad social y sus narrativas arriesgadas hacen que 'La bola negra' no sea solo un estreno más, sino un acontecimiento cultural que marcará una nueva etapa en sus carreras.