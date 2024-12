Así lo han subrayado las sociedades españolas de Obesidad (SEEDO), de Endocrinología y Nutrición (SEEN), de Diabetes (SED), de Médicos de Atención Primaria (Semergen), de la Alianza por la Obesidad y el Foro Español de Pacientes (FED) con motivo del Día de la Lucha contra la Obesidad que se celebra este miércoles.

Precisamente este jueves se presentarán los datos definitivos de la nueva edición de este estudio que, según ha avanzado Irene Bretón, coordinadora del área de Obesidad de la SEEN, arrojan un ligero descenso a nivel global, aunque sigue manteniendo las cifras más altas en las clases socioeconómicas más desfavorecidas.

La experta ha abogado no solo por "ejercicio y alimentación" , que es como siempre se ha abordado esta enfermedad aún no reconocida, sino por la promoción de un estilo de vida saludable desde edades muy tempranas; también por poner el foco en el aspecto psicológico y en prestar una atención especial a la población migrante porque "a lo mejor hay que abordar su obesidad y su nutrición de una manera diferente".

"Que el niño esté un poco gordito no se ve como ningún problema y eso es muy importante abordarlo: hay que aplicar políticas de prevención ; salud pública tiene que hacer muchísimo más de lo que está haciendo porque estos niños que ahora tienen un sobrepeso o una obesidad van a ser los futuros diabéticos e hipertensos", ha advertido Andoni Lorenzo, presidente del FEP.

Lorenzo ha denunciado además la publicidad a la que los menores se ven expuestos en la televisión y redes sociales, "con dibujos animados, música pegadiza, todo lleno de colorines", que "encamina hacia hábitos no saludables y a comer alimentos ultraprocesados llenos de azúcares".

La doctora Bretón ha coincidido en que la educación es "importantísima", pero también "la regulación no solo de la publicidad, sino también que se puedan vender o no estos productos" y "organizar bien cómo están de disponibles" para ciertos colectivos. "Las administraciones deben legislar y hacer normativas, no solo poner más carteles de coma sano y haga ejercicio", ha añadido.