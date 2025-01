Aproximadamente el 36% de los participantes en el estudio consumían café por la mañana, principalmente antes del mediodía; el 16% lo bebía durante todo el día, mientras que el 48% no ingería café en absoluto.

Los resultados indican que, en comparación con quienes no consumían café, aquellos que lo bebían por la mañana presentaban un 16% menos de probabilidad de morir por cualquier causa y un 31% menos de riesgo de fallecer por enfermedad cardiovascular.

No obstante, según informó la Universidad de Tulane en un comunicado, no se observó ninguna reducción del riesgo en los consumidores de café a lo largo del día en comparación con quienes no lo ingerían.