'Montoya, por favor': el fenómeno viral de 'La isla de las tentaciones' también llega al deporte internacional

El sevillano es el concursante que más está dando que hablar, y, si el primero en dedicarle un divertido tuit fue su querido Betis , que anunció su gran fichaje para este mercado de invierno con Montoya como protagonista, ahora sus aventuras y desventuras en el reality de Telecinco han traspasado fronteras y han sido el PSG, el Borussia Dortmund o el Eintracht de Fránkfurt, entre otros, los que se ha referido a él en sus redes sociales. Para ver 'La isla de las tentaciones' desde fuera de España solo tienes que suscribirte a Mitele PLUS Internacional

Los tres equipos han subido goles de sus jugadores con la frase "¡Montoya por favor!", posts que han sido compartidos por miles de personas y no ha tardado en hacerse viral.

Pero no ha sido el mundo del fútbol el único que ha caído rendido a los pies de Montoya, ya que hasta el US Open ha querido dirigirse al concursante de esta edición de 'LIDLT' en su cuenta de X, en la que han publicado el vídeo de un puntazo de Casper Ruud en su partido contra Monfils.

Lo que comenzó siendo un privilegio terminó convirtiéndose en uno de los episodios más duros de 'La isla de las tentaciones'. Montoya fue elegido por sus compañeros para ver imágenes en directo de Anita . Pero, cuando descubrió lo que estaba ocurriendo entre su novia y Manuel , estalló como nunca antes y no dudó en salir corriendo para asaltar 'Villa Playa' .

"¡Me has destrozado! ¡Te vas a arrepentir toda tu vida! Con el papa frita, y tiene una gambita. ¡Fóllat***!", gritaba mientras avanzaba por la villa de las chicas. Torres y otros tentadores intentaban frenarle, pero la desesperación hacía que Montoya no parara de gritar.

Tanto que Anita llegó a escucharle desde su habitación mientras intimaba con Manuel: "¿Se están peleando?" , se preguntaba. Pero pronto descubrió que se trataba de su novio y echaba a correr hacia él aunque Torres conseguía frenarla. " ¡La has cagado como nadie! ¡Falsa! ¡Te va a explotar la bomba en las manos!", continuaba Montoya.

" ¡Sinvergüenza! ¡Que te has lucido!", le gritaba ella mientras él se tiraba en la arena de la playa lamentándose y preguntándose el por qué de todo lo que había ocurrido. "¡Tú sabrás por qué! Que no mereces ni una lágrima mía ", le respondía ella desde la distancia.

Pero, justo en ese momento, en el que Manuel abrazaba a Anita, esta le pedía que le soltara y echaba a correr nuevamente hacia él, esta vez sin impedimento, y conseguía llegar hasta donde estaban su novio y la presentadora. " ¡Sandra, que yo me quiero ir con él ya! ¡Que me quiero ir de aquí! ¡Me quiero ir a mi casa!", gritaba mientras abrazaba a Montoya.

Sandra Barneda ponía orden, conseguía separarles y les pedía que dejaran de saltarse las normas: "Os acabáis de saltar las normas, va a tener consecuencias. Sabíais muy bien a lo que veníais. Anita, te pido, por favor, que vuelvas a la villa. ¡Todo el mundo dentro de la casa, no quiero que nadie salga de 'Villa Playa'! No voy a tolerar que nadie se salte las normas. No quiero más locuras esta noche".