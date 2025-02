Pese a que no ha querido revelar cuándo nacerá el bebé, sí que ha confesado cuál es el sexo. Lejos de lo que se creía, se tratará de un niño, y no de una niña. " Es niño, yo quería niña" , ha afirmado.

Sobre el nombre, ha aclarado que no está decidido aún, pero que será poco probable que 'herede' también su nombre, José Luis. "A la madre, Teresa, no le gusta nada", añadiendo entre risas que seguramente "lo va a elegir ella, no me cabe ninguna duda".