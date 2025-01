"Si bien su contagio se relaciona directamente con el hacinamiento, la mala alimentación y falta de higiene, el estigma asociado con la lepra sigue siendo el principal obstáculo para erradicar la transmisión, ya que las personas a menudo ocultan sus síntomas o no aceptan el diagnóstico y el tratamiento por miedo a ser marginadas. En algunos países, las personas con lepra son expulsadas de su hogar y obligadas a vivir en barrios muy pobres como las leprosy villages de India. A menudo, sus hijos no son admitidos en las escuelas o no pueden casarse con una persona sana. Y esta mala imagen de la enfermedad que, en el pasado se debía al desconocimiento, hoy no tiene justificación, cuando sabemos que es una enfermedad que se puede curar y que, si se detecta a tiempo, no deja ninguna secuela", apunta con vehemencia el doctor.