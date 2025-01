"Cuando hablo, muchísima gente se piensa que mi enfermedad es de tipo cognitivo y no es así. Parece que si hablas un poco mal y tienes estrabismo, ya tienes que cargar con esa etiqueta. Por eso, tengo la sensación de que cuando hablo y me expreso, la gente no me toma en serio. Menos mal que esto no me afecta a la autoestima, porque a mí me gusta mucha cómo soy", añade un joven que, después de sacarse el grado superior de Marketing y Publicidad, ha tenido ánimo (e inteligencia) para cursar también el de Integración Social.