Pero de cara a ejercitar la memoria tan importante como leer es fomentar el hábito de tomar notas durante la lectura, subrayar y reflexionar sobre lo que se lee. "Oigo a menudo en gente de mediana edad la frase 'yo es que no tengo memoria o la estoy perdiendo'. Esas personas no están acostumbradas a apuntar casi nada y en consecuencia, una charla, una conferencia, una frase sugerente, el nombre de personas con las que tiene una cierta relación… pasan de largo y no queda nada en la mente. Se trata de anotarlo en una agenda y no en un papel suelto que luego se pierde. Escribir a mano activa más áreas cerebrales que hacerlo en el ordenador", explica en su artículo el psiquiatra.