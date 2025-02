María del Socorro falleció de forma repentina en su domicilio el 11 de diciembre de 2011. Mientras, Francisco , perdió también la vida unos siete meses después, el 26 de julio de 2012. Ninguno presentaba problemas de salud y en ninguno de los casos se pudo practicar autopsia al incinerarse el cuerpo (no se confirmó si fallecieron de forma natural). Curiosamente, la pequeña Asunta abrió el citado blog en aquel mes de julio . Además, otro dato llamativo, es que la niña estaba matriculada en aquel entonces en el instituto Rosalía de Castro, el mismo centro educativo al que asistió su madre y su abuela. Esta última ejerció allí como profesora antes de pasar por la Universidad de Santiago.

El mencionado blog, escrito en inglés, sigue abierto más de una década después y, como puede comprobarse, aparentemente iba a estar dirigido a la ficción. La primera publicación sirve de introducción. En ella se explica que el espacio era "un peculiar blog sobre la historia embrujada de los parques de Santiago de Compostela: La Alameda, Belvís y Bonaval". Asimismo, el post indica que las personas que iban a redactar el contenido eran la propia Asunta y la que entonces era su profesora particular de inglés . "Estamos escribiendo este blog porque otras personas nos han dicho que han visto extraños en los parques. Somos cazadores de fantasmas y estamos investigando estos extraños avistamientos ", añadían en la introducción.

Todo lo anteriormente comentado lo publicó en julio de 2012, ya que en agosto no escribió nada. Fue en septiembre de 2012 cuando retomó el blog. Su segunda y última publicación decía: " Alameda Park (Parque de La Alameda). Primero vamos a contar la historia del parque de la Alameda. Érase una vez una familia feliz: un hombre, una mujer y un hijo. Un día, la mujer fue asesinada. El hombre tuvo que vengarse de la persona que mató a su esposa (Anna) , pero él también murió porque intentó vengarse , pero el hombre malvado mató a Juan, el esposo. Su cuerpo está en el parque de la Alameda y su espíritu también. Espera que el espíritu de su esposa venga a él. Todos los días se sienta en los bancos. El cuerpo y el espíritu de su esposa están en el parque de Belvís".

La pequeña, de esta forma, daba a entender que seguiría escribiendo en el blog y que la siguiente historia trataría el parque de Belvís. Pero nunca volvió a publicar una entrada. En este punto, surgen numerosas cuestiones. Son muchos los que, según recogen fuentes como ' Vanity Fair ', relacionaron el macabro cuento del blog de Asunta con las muertes de sus abuelos maternos. Además, ¿ por qué una menor iba a escribir un relato tan siniestro y tan poco tiempo después de dos muertes dolorosas como las de sus abuelos? En este sentido, la atención se puso sobre la profesora de inglés con la que Asunta escribía el blog. Según recoge ' El Debate ', la docente regresó a Reino Unido y nunca quiso hablar ni del intrigante relato de la pequeña antes de su asesinato ni del crimen como tal. De hecho, esta persona no ha aparecido ni ha sido mencionada en las series y documen de Netflix que se han hecho sobre el caso.

Un año antes de la muerte de su madre, Rosario Porto cerró su despacho y se dio de baja del colegio de abogados para centrarse en actividades de comercio exterior. Inició negocios entre Galicia y Marruecos, pero no le fue bien y comenzó a sufrir problemas de liquidez. Luego, tras el fallecimiento de sus padres, comenzó a alejarse de Alfonso Basterra. 'Vanity Fair' señaló que la propia Rosario, al igual que su hija, también pudo ser adoptada por María del Socorro, ya que una amiga de la docente aseguró que no podía tener hijos: "Quizá era tan exigente con la cría como lo pudo haber sido la señora Socorro con ella". En este apartado viene bien recordar también que Rosario Villaronga Porto, prima de la madre de Asunta, aseguró ante los medios en 2013 que detrás de la muerte de la niña y del padre de Rosario Porto había un móvil económico: "Yo comí el día anterior con él (Francisco) y estaba bien. Y ya no se levantó de la cama. Lo hizo por herencia".