Jesús Calleja cumplía este martes su sueño de la infancia y hacía historia al convertirse en el tercer español en viajar al espacio . Lo hizo acompañado de otros cinco tripulantes y a bordo de la nave New Shepard de Blue Origin, completando con éxito la misión NS-30 .

Unas imágenes en las que lo vimos muy emocionado y asegurando que la experiencia había superado sus expectativas : "Hubo un momento en el que no pude hablar porque la imagen era tan potente que empecé a llorar (..) Vi una gota que estaba flotando por allí, que pensaba que era del aire acondicionado y no, era yo, que estaba llorando”, apuntó al bajarse de la nave.

Lo que no habíamos podido ver hasta ahora eran las imágenes del interior de la nave en la que viajó Jesús Calleja junto a otros cinco tripulantes. Un vídeo que ha sido publicado en redes sociales por la compañía Blue Origin y en el que se ve al presentador en microgravedad y observando nuestro planeta desde el espacio.

Con una sonrisa de oreja a oreja, fruto de la felicidad que estaba sintiendo al cumplir su gran sueño, el presentador no podía parar de expresar su emoción mientras observaba la Tierra desde la nave New Shepard: “No me lo puedo creer, estoy en shock”, se le escuchaba decir mientras su cuerpo se suspendía por la gravedad.