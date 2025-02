"No te dejo yo irte a la isla sin firmar, marido", ha comentado la actriz junto al emoji que se parte de risa para mostrar que su intención siempre había sido formalizar su unión y que el momento perfecto ha llegado días antes de que el padre de sus dos hijas, socio - tienen una empresa de yoga - y ahora marido de forma oficial parta a los Cayos Cochinos para vivir la aventura de 'Supervivientes 2025'. El actor también ha compartido el vídeo en sus stories siguiéndole la broma a su compañera de vida: "O firmo o no me deja irme a 'Supervivientes'".