Socialmente , los problemas de fertilidad han estado tradicionalmente ligados a la mujer , pero las cifras no mienten, y el origen masculino cuando se dan problemas para tener hijos ya representa un 30% del total de los problemas reproductivos. En este contexto, IVI , clínica española especializada íntegramente en reproducción asistida, ha publicado nuevos datos de su estudio "Actitudes hacia la fertilidad masculina". Esta encuesta realizada por GFK, muestra el comportamiento y percepción de los hombres entre 30-50 años respecto al impacto del factor masculino en la fertilidad.

Los principales resultados de la encuesta arrojan luz sobre la poca información que tienen los hombres acerca de este tema, ya que se reconocen poco informados en relación con los principales problemas de fertilidad y tienden a relacionarlos con factores ligados a hábitos y estilo de vida (estrés, obesidad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, etc.) y en mucha menor medida cuestiones relacionadas con la salud.

Según el informe "Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España, 2023", publicado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, desde 2001, cuando la incidencia era de 2,04% , la gonorrea no ha parado de crecer hasta alcanzar la tasa de 71,54% en 2023, cuando se detectaron 34.401 casos, una cifra un 43% superior a la de 2021.

En este escenario, según muestran los resultados de la encuesta realizada por IVI, casi un 68% de hombres sabe poco o nada respecto a la gonorrea . Esta infección de transmisión sexual puede llegar a bloquear los epidídimos en hombres. Estos son unos conductos situados en la parte posterior de los testículos, que almacenan y luego transportan los espermatozoides durante la eyaculación, por lo que si está bloqueado no permitirá que ningún espermatozoide alcance el óvulo durante el coito o lo dificultará en el caso de una baja movilidad.

Le sigue en nivel de desconocimiento la eyaculación retrógrada -con una incidencia de entre el 3-11%-, ya que un 73% de encuestados no ha oído hablar de esto. En este caso, el semen no sale expulsado durante la eyaculación (conocido como el orgasmo seco) y, en cambio, se dirige hacia el interior de la vejiga. Esto sucede porque el músculo que normalmente cierra la vejiga durante la eyaculación no funciona correctamente y, en consecuencia, dificulta la fecundación.