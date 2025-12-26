El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional intenta acceder al terminal del cirujano

La Policía analizará restos biológicos hallados en la bata del cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia

MurciaEl caso del cirujano plástico acusado de violar a una paciente cuando se encontraba sedada y fue denunciado gracias a dos enfermeras que grabaron la agresión el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia, continúa bajo investigación por agentes de la Policía Nacional.

David, en prisión provisional mientras analizan los restos hallados en su bata de cirujano, accedió a facilitar su ADN a los agentes, pero se negó a darles la clave de acceso de su teléfono móvil que fue confiscado por los agentes, según recoge La Opinión de Murcia.

El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional intenta acceder al terminal del cirujano, un iPhone 14, que podría revelar información esencial en el caso y se podría descubrir si existen otras posibles víctimas.

El cirujano se negó a declarar

David acudió con su abogado a dependencias judiciales donde se negó a declarar, únicamente confirmó sus datos, además de asegurar que nunca había estado detenido.

La Policía tuvo que solicitar a las autoridades mexicanas los antecedentes policiales del ahora detenido, confirmado que no estaba fichado en el país.

Tres mujeres han denunciado al cirujano por sucesos similares

Tres pacientes que fueron intervenidas por el mismo cirujano plástico acudieron a dependencias policiales tras conocerse la noticia para denunciar haber sido violadas también por el facultativo en circunstancias similares.

Las tres coinciden en que fueron intervenidas en el centro IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, donde el especialista alquilaba el quirófano y que este intentó convencerlas para someterse a procedimientos adicionales a sus operaciones de pecho, como liposucciones de muslos para inyectar grasa en los senos.