26 DIC 2025 - 13:39h.

Justo antes de la Nochebuena, uno de los compañeros de profesión de Tylor Chase, el actor de 'El Manual de Supervivencia de Ned', que se ha quedado en la indigencia, viajó 50 millas para acudir en su ayuda. A pesar de haber formado parte del elenco de una de las series de Nickelodeon más famosas de los años 2000, Chase tiene visibles problemas de salud y subsistencia que causaron la preocupación de su amigo (y también actor de la sitcom) Daniel Curtis Lee. Éste le encontró vagando en las calles de Riverside, California, donde dieron un paseo y "comieron algo de pizza", tal y como contó Lee en un vídeo posterior publicado en sus redes.

Angustiado por la tormenta que amenazaba al sur de California, Lee convenció a Tylor para pasar la noche en un motel, que le pagó de su bolsillo. En las imágenes publicadas en aquel momento, el ajado de actor le daba un abrazo a su compañero, visiblemente emocionado por este reencuentro. Lee le dejó allí, bajo un techo, esperando que pasara la mejor Nochebuena y Navidad posibles. Sin embargo, por lo que ha contado en un vídeo posterior, no ha sido así:

"La nevera estaba tirada en el suelo"

"Espero que todos hayáis pasado una buena Navidad. Yo quería que Tylor también la pasara, pero no parece que haya sido así. Ayer noche recibí una llamada del hotel, enfadados. La puerta estaba abierta. ¿Por qué está el microondas en la bañera? El frigorífico está tirado en el suelo. Estoy devastado. Su familia me dijo que ellos habían intentado antes ayudarlo con una habitación de hotel pero no funcionó", ha contado en una nueva publicación, en la que relata la preocupante conducta del actor que dio vida a Martin Qwerly .

Después, Curtis Lee ha hablado de los problemas del sistema, sin saber cómo seguir ayudando a su amigo: "Tenemos todos estos sistemas sociales que deberían brindar ayuda a las personas con problemas de salud mental y de drogadicción, ¿no? Los contribuyentes votan sobre estos temas constantemente. ¿Creen que es justo que un tercero solicite la ayuda y permita el ingreso de alguien en un centro cuando se sabe que necesita el tratamiento y padece una discapacidad mental grave? Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde para Tyler. Tenemos que hacer algo, chicos", ha concluido.

Además, el Daily Mail ha publicado una entrevista con el padre de Chase, Joseph Mendez Jr., donde éste explica cuáles son los problemas que han llevado a su hijo a vivir en la calle: "Durante más de una década, la familia ha buscado opciones de tratamiento para Tylor, incluyendo apoyo para el consumo de sustancias y atención de salud mental. Además de la adicción, a Tylor se le ha diagnosticado trastorno bipolar y esquizofrenia, que requieren tratamiento médico constante", ha dicho, repitiendo que sus familiares han tratado ayudarle de todas las formas posibles, sin éxito.